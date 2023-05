Trwa ustalanie liczby rannych w wypadku polskiego autokaru w Niemczech. Według różnych danych jest ich między 30 i 60. Według Radia Zachód to 41-den osób, 4 osoby są w szpitalu. Większość rannych to zielonogórzanie. Do wypadku doszło około południa na A12 w kierunku Berlina. Konsul RP w Berlinie Marcin Król odwiedził miejsce wypadku i jak mówi jedna osoba została poważniej ranna.

Wszyscy poszkodowani są pełnoletni.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że jest w stałym kontakcie z niemieckimi służbami ratunkowymi.

Minister Niedzielski dodał, że osoby ranne w wypadku zostały przewiezione do szpitali w Niemczech.

Do wypadku doszło w godzinach przedpołudniowych w pobliżu brandenburskiej miejscowości Storkow. Ciężarówka jadąca w kierunku Berlina próbowała zmienić pas i zderzyła się z inną ciężarówką. Ta zaś zderzyła się z autokarem.

W związku z wypadkiem polskiego autokaru w Centrum Operacyjnym Policji uruchomiono specjalną infolinię dla rodzin osób podróżujących pojazdem. Jest ona pod numerem: 47 7911124.