Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto pakiet rozwiązań pomocowych dla rolników. Podniesiono kwotę zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego i wprowadzono dopłaty dla producentów. Całość pomocy dla rolnictwa, o której zadecydował rząd, to około 10 miliardów złotych.

Dzisiaj, tj. 21 kwietnia na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Ministrów przyjęliśmy kilka rozporządzeń, które będą decydowały o opłacalności produkcji rolnej dla dziesiątek tysięcy, jeśli nie setek tysięcy, polskich gospodarstw rolnych

– powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Minister rolnictwa, Robert Telus przyznał podczas tej samej konferencji, że całość pomocy dla rolnictwa, o której zadecydował rząd, to około 10 miliardów złotych. Premier wskazał, że środki pochodzą z budżetu państwa.

Potrzeba zgody Komisji Europejskiej

Przeznaczamy nasze środki z budżetu państwa polskiego, ale zgoda musi przyjść z Komisji Europejskiej po to, żeby urzędnik europejski potem nie pukał gdzieś do drzwi rolnika i nie żądał zwrotu tej zapłaty

– zaznaczył premier.

Szef rządu zauważył, że „kiedy trzeba pomóc rolnikom, część naszej opozycji zastanawia się, co powie na to Bruksela. Bruksela, Unia Europejska jest oczywiście ważna, ale ta bieżąca pomoc jest ze strony państwa polskiego”. – Pokazujemy tym samym, że stoimy na straży polskiego rolnika i nie oglądamy się na Brukselę – mówił.

Podniesiona kwota zwrotu akcyzy i dopłaty do paliwa

Szef rządu poinformował, że zostaje podniesiona kwota zwrotu akcyzy za litr oleju napędowego ze 1,20 zł do poziomu 1,46 zł. Jednocześnie rząd występuje do Komisji Europejskiej o zgodę na przeznaczenie kolejnych 54 groszy do litra oleju napędowego.

Chcemy o 100% zwiększyć zwrot akcyzy za litr oleju napędowego dla rolników. To będzie wielka ulga

– stwierdził Morawiecki.

Za paliwo zakupione od 1 lutego do 31 lipca każdy rolnik otrzyma dodatkową pomoc – 54 groszy na litr oleju napędowego. Wnioski będzie można składać od 1 do 31 sierpnia.

Dzięki tym naszym rozwiązaniom żniwa mogą być bardziej owocne, tańsze – podkreślił premier.

CZYTAJ TEŻ: Utrudnienia w ruchu na S3. W poniedziałek rolnicy zablokują drogi w Sulechowie

Wyrównanie za sprzedaż pszenicy i kukurydzy

Precyzujemy warunki pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku tych ostatnich zawirowań na rynku zboża związanych z wojną na Ukrainie – oświadczył szef Rady Ministrów.

Wsparciem zostaną objęci też producenci pszenicy i kukurydzy. Ci, którzy sprzedali zboża w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. otrzymają wyrównanie, które pozwoli utrzymać płynność finansową i zagwarantuje wyższą opłacalność całej produkcji rolnej.

Na pomoc mogą także liczyć producenci pszenicy, którzy będą ją chcieli sprzedać po 15 kwietnia do 15 czerwca oraz rolnicy, którzy zakupili nawozy od 16 maja 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

Obejmujemy tymi ramami czasowymi wszystkich rolników, którzy nabyli nawozy w czasie wyjątkowej zwyżki, związanej z cenami gazu – wyjaśnił premier.

Ponadto do 14 lipca będzie można zgłaszać wnioski o dopłaty do nawozów wysokości 500 złotych za hektar od upraw rolnych i 250 za hektar dla łąk, pastwisk i traw.

Producenci pszenicy otrzymają 1400 zł do tony pszenicy. Warunkiem będzie posiadanie gospodarstwa do 300 ha i faktury na sprzedaż pszenicy od 15 kwietnia do 15 czerwca br.

Dopłaty będzie realizować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Będzie to uzależnione od wniosku obszarowego, który złożył rolnik, a tam jest dokładnie zapisane, na jaką powierzchnię – powiedział Morawiecki.

CZYTAJ TEŻ: