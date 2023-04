W poniedziałek, 24 kwietnia rolnicy zapowiedzieli blokadę dróg w Sulechowie. Należy spodziewać się utrudnień w ruchu w mieście oraz na drogach dojazdowych do niego. Strajk jest związany z protestami rolników, odbywającymi się obecnie w całym kraju.

trasę S3. Siłą rzeczy utrudnień

Utrudnienia w ruchu spowodowane blokadą dróg w Sulechowie

W związku z protestem rolników, który odbędzie się na węźle drogowym Sulechów w dniu 24 kwietnia (poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące zmiany.

Blokada dróg ma się rozpocząć o godz. 10.00 i potrwać do godz. 14.00. O każdej pełnej godzinie będzie się odbywało 15 minutowe zwolnienie blokad, aby przepuścić oczekujące pojazdy.

Zgodnie z planem organizatora protestu rolnicy będą blokowali ronda na skrzyżowaniu ul. Odrzańskiej z drogą krajową DK 32 przy restauracji McDonald’s oraz ronda łączącego ul. Warszawską z drogą do Cigacic.

Protest będzie się odbywał pomiędzy rondami i na rondach. W związku z powyższym ograniczony będzie zjazd / wjazd z drogi S3 w kierunku Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. oraz zjazd z trasy S3 do miasta, a także w kierunku Poznania i Sławy.

Osoby planujące w tym dniu podróże mogą napotkać utrudnienia. W związku z protestem apelujemy do wszystkich kierowców o cierpliwość, zachowanie ostrożności, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz w miarę możliwości o wybranie innej trasy.

Organizatorem protestu jest Agrounia lubuskie.

CZYTAJ TEŻ: Prezes PiS zapowiedział powszechny skup zboża

Rolnicy protestują w całej Polsce

Protesty przeciwko napływowi zboża z Ukrainy do Unii Europejskiej odbywają się w całym kraju. Agrounia apeluje o przywrócenie cła w całej Unii Europejskiej na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. Zdaniem lidera ogólnopolskiego ruchu społecznego rolników – Michała Kołodziejczaka jest to jedyny sposób na uratowanie polskiego rolnictwa i zażegnanie kryzysu zbożowego.

Rolnicza tarcza antywojenna

Przygotowaliśmy pakiet ustaw dla polskiego rolnika – zapowiedział 15 kwietnia minister rolnictwa Robert Telus..

Pakiet ustaw, nazwany rolniczą tarczą antywojenną zakłada m.in. skup zboża z dopłatą z minimalną ceną 1400 zł za tonę pszenicy, utrzymanie dopłat do nawozów sztucznych oraz zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł za litr oleju napędowego.

Wśród innych planowanych rozwiązań Telus wymienił 2 % kredyt dla rolników i budowę silosów bez pozwolenia.

Tarcza rolnicza ma zostać wprowadzona na jednym z posiedzeń Sejmu.

CZYTAJ TEŻ: Można składać wnioski na pomoc dla rolników

Dotychczasowe działania Rządu

Szef resortu rolnictwa podczas konwencji wymieniał dotychczasowe działania pomocowe rządu dla rolnictwa. Przypomniał o 600 mln zł przekazanych dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na skup zboża od polskich rolników.

600 mln zł to pomoc dla rolników, którzy sprzedali już swoje zboże, ale sprzedali w złej cenie. To już jest ogłoszone. Od piątku (14 kwietnia) można złożyć wnioski, dlatego wszystkich rolników zachęcam do tego – mówił Telus.

Dodał, że kolejne 400 mln zł zostanie przeznaczone na dopłaty do transportu polskich zbóż, kukurydzy i rzepaku do portów.