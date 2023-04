Najważniejsi politycy PiS w weekend ruszą w kraj, by mówić o dokonaniach rządu dla Polski lokalnej. Akcję „Polska jest jedna – Inwestycje Lokalne” zainauguruje w sobotę prezes PiS, Jarosław Kaczyński. W niedzielę premier Mateusz Morawiecki pojawi się w Gorzowie Wlkp. Z kim i gdzie jeszcze zaplanowano spotkania?

Nowa akcja PiS-u

Akcja „Polska jest jedna – Inwestycje Lokalne” to nowy format organizowanej przez PiS od kilku miesięcy akcji „Przyszłość to Polska”, tym razem skierowanej głównie do Polski lokalnej. Szef sztabu PiS, Tomasz Poręba poinformował PAP, że inauguracja akcji nastąpi w sobotę w Janowie Lubelskim podczas konwencji z udziałem Jarosława Kaczyńskiego.

Ja dodał akcja zaplanowana jest do wakacji i obejmie swoim zasięgiem kilkaset miejscowości w całej Polsce.

Na poziomie Polski lokalnej, dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy, doszło do cywilizacyjnej zmiany – podkreślił sekretarz generalny PiS, Krzysztof Sobolewski. – Chcemy pokazać, co rząd Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku zrobił dla Polski lokalnej, dla tych małych ojczyzn. Czego te małe ojczyzny nie doczekały się, albo nigdy nie oczekiwały od naszych poprzedników – zaznaczył.

CZYTAJ TEŻ: Import zboża technicznego z Ukrainy. Dziewięć zawiadomień do organów ścigania w Lubelskiem

W niedzielę premier spotka się z gorzowianami

W niedzielę, akcję kontynuować będą najważniejsi politycy partii rządzącej. Sztabowcy PiS przekazali PAP, że premier Mateusz Morawiecki w niedzielę spotka się z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego.

Spotkania w innych miastach w Polsce

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzi Wołomin, a wicepremier, szef MAP Jacek Sasin Białystok.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ma spotkać się z mieszkańcami Stalowej Woli, a minister rozwoju i technologii Waldemar Buda – Rogów.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek spotka się z mieszkańcami Nysy, a minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg – Kalisza.

Ponadto na niedzielę w ramach akcji zaplanowano spotkania: wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka (Oleśnica), wiceministra finansów Artura Sobonia (Włocławek), wiceministra funduszy i polityki regionalnej Marcina Horały (Starogard Gdański).

Z wyborcami spotka się też: wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed (Bielsko-Biała), wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka (Sandomierz), wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka (Elbląg) oraz wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker (Stargard).

Wyrównywanie szans małych miast

Krzysztof Sobolewski wskazał, że inspiracją do nowej akcji była niedawna konferencja „Rozwój Koszalina i powiatu koszalińskiego szansą dla całego regionu”, którą zorganizowali europoseł PiS Joachim Brudziński i wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Jak przypomniał, podczas tej konferencji wskazywano, że po 2015 r. rząd PiS realnie zmniejsza różnice między dużymi ośrodkami miejskimi, a małymi ośrodkami gminno-powiatowymi.

CZYTAJ TEŻ: