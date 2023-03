W rocznicę urodzin generała Stanisława Maczka przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym numer 5 w Żaganiu zorganizowano bieg pancerniaka. W ten sposób uczniowie i nauczyciele chcą uczcić swojego patrona.

Dystans do przebiegnięcia, to 1892 metry nawiązujące do daty urodzin generała. – Dziś nie jest ważny wynik, lecz pamięć o historii. Uczymy jej naszych uczniów nawet podczas takich wydarzeń – mówi dyrektorka placówki Bogumiła Kowalik:

W biegu oprócz dzieci wzięli udział także nauczyciele. – To lekcja historii, wychowania fizycznego, ale i ważna integracja – podkreślają:

Sami uczestnicy biegu wiele wiedzą o swoim patronie. – Dowodził pierwszą dywizją pancerną na wojnie. I był doświadczonym wojskowym – mówią dzieci:

Dodajmy, że generał Maczek miałby dziś 131 lat.