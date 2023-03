Realizacja rozporządzenia Komisji Europejskiej zakazującego produkcji i rejestracji nowych samochodów spalinowych jest niemożliwa; nie bierze ono pod uwagę rzeczywistości – mówi w rozmowie z PAP eurodeputowana PiS Anna Zalewska, członkini Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego.

Jestem bardzo sceptyczna wobec tego rozporządzenia. Ludzie w Europie dopiero teraz zaczynają sobie uświadamiać, co ich czeka i dopiero teraz zaczynają o tym dyskutować. Zaczynają zbierać informacje i okazuje się, że w tym rozporządzeniu nic się nie spina. Drobny przykład: komponenty do baterii elektrycznych będą tylko i wyłącznie drożeć; w dodatku, niezbędnego do produkcji samochodów elektrycznych litu na terenie UE nie ma. Jest trochę w Portugalii, trochę w Szwecji – ale trzeba by zrujnować środowisko, żeby go wydobywać. I takich absurdów jest znacznie więcej – podkreśla Zalewska.

„Rzeczywistość pokazuje, że konieczna jest jakaś refleksja nad tym dokumentem, bo jego założenia są zwyczajnie niemożliwe do realizacji. Moja prognoza jest taka, że rozporządzenie to nie wejdzie w życie w 2035 roku. W następnym roku, po wyborach do Parlamentu Europejskiego, prawdopodobnie będzie nowa Komisja Europejska i to zostanie zmienione. Nie zmienia to jednak faktu, że to rozporządzenie już teraz przynosi szkody: destabilizuje rynek i pozbawiając go przewidywalności blokuje inwestycje. Wszyscy się boją, bo nie wiedzą czego się spodziewać” – dodaje europosłanka.

Dopytywana o wyjątek wynegocjowany przez KE i Niemcy dotyczący tzw. e-paliw, czyli paliw syntetycznych, Anna Zalewska nie ma wątpliwości, że RFN chciała załatwić tylko swój egoistyczny interes.

„E-paliwa, to bardzo drogie rozwiązanie, które mimo wszystko wciąż jest eksperymentem. To są raczkujące pomysły na świecie. Niemcy rozpoczęły proces badania e-paliw, w związku z czym chcą korzystać z pieniędzy europejskich na badania i innowacje oraz dopłaty do instalacji” – ocenia polska polityk.

