Rada Unii Europejskiej przyjęła we wtorek rozporządzenie określające bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Regulacja zakłada 100 proc. redukcji emisji dwutlenku węgla w przypadku nowych pojazdów po 2035 roku.

Nowe unijne przepisy określają następujące cele: redukcja emisji CO2 o 55 proc. dla nowych samochodów osobowych i o 50 proc. dla nowych samochodów dostawczych w latach 2030-2034 w porównaniu z poziomami z 2021 r.; 100 proc. redukcji emisji CO2 zarówno dla nowych samochodów osobowych, jak i dostawczych od 2035 roku.

Przyjęcie przepisów – które de facto oznaczają zakaz rejestracji nowych samochodów z silnikiem spalinowym od 2035 roku – stanęło w ostatnich tygodniach pod znakiem zapytania po tym, jak Niemcy zgłosiły sprzeciw, domagając się wyjątku dla tzw. e-paliw.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa skrytykowała przyjęty przez unijne kraje zakaz. „Nie mogliśmy poprzeć rozporządzenia, nie ma wystarczającej analizy na temat skutków dla naszej gospodarki i społeczeństwa, oraz sektora transportu. Uważamy, że to będzie szkodliwe dla naszej gospodarki i obywateli” – dodała minister.

Skrytykowała też sposób przyjmowania regulacji. „Jeśli chodzi o kwestie proceduralne i zmiany w ostatniej minucie dla jednego kraju to nie jest proces przejrzysty, mamy wiele uwag prawnych” – powiedziała minister Anna Moskwa. Nawiązała do porozumienia w weekend Niemiec i Komisji Europejskiej. Bruksela zobowiązała się do przedstawienia regulacji, by auta z silnikami spalinowymi mogły być zasilane paliwami syntetycznymi. To sprawiło, że Berlin poparł przepisy i nie było już mniejszości blokującej. Przeciwko przepisom była tylko Polska, a Rumunia, Bułgaria i Włochy wstrzymały się od głosu.

W 2026 r. KE dokona szczegółowej oceny postępów w osiąganiu celów 100 proc. redukcji emisji oraz ewentualnej potrzeby ich przeglądu.

