Na dziedzińcu Żagańskiego Pałacu Kultury zorganizowano coroczny wielkanocny jarmark. Wydarzeniu towarzyszyły występy muzyczne zespołów ludowych oraz warsztaty rękodzielnictwa.

Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców oraz turystów wiele atrakcyjnych propozycji. – Stawiamy na tradycję i regionalizm. Można zajrzeć na stoiska kół gospodyń wiejskich czy posłuchać muzyki związanej z okresem świąt – mówi dyrektorka placówki kultury Anna Mrowińska:

– Dla nas jest to okazja do zaprezentowania się, ale co jest równie ważne, do przekazywania tradycji świątecznych młodszym pokoleniom – mówią wierne obyczajom gospodynie i wystawcy:

Przybyli na pałacowy dziedziniec żaganianie podkreślają, że takie wydarzenia integrują środowisko. – To także dobry sposób spędzenia niedzieli – mówią:

Dodajmy, że podczas jarmarku rozstrzygnięty został także konkurs na rodzinną pisankę wielkanocną.