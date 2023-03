Funkcjonariusze lubuskiej KAS zatrzymali w Świecku na granicy polsko-niemieckiej transport ponad 19 ton nielegalnych odpadów – poinformowała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. rachm. Justyna Pasieczyńska. Tłumaczył, że przyjechał do Polski tylko zatankować i wraca do Niemiec.

– relacjonowała rzeczniczka szefa KAS.

St. rachm. Justyna Pasieczyńska przekazała, że w rzeczywistości były to kartony i aluminiowe puszki. „Kierowca nie miał pozwolenia na transport takich odpadów” – przekazała.

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

„Wątpliwości wzbudziło także miejsce docelowe i sposób ich przetworzenia. Kierowca w trakcie rozmowy z funkcjonariuszami zmieniał wersje, gdzie jedzie z towarem. Najpierw tłumaczył, że jedzie do Polski później, że przyjechał do Polski tylko zatankować i wraca do Niemiec”