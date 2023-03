Gmina Jasień przyjmuje wnioski na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Nabór dokumentów potrwa do końca maja lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację tego zadania.

Projekt trwa od kilku lat. – Zainteresowanie tematem każdego roku jest duże. Wnioski pojawiają się już pierwszego dnia po ogłoszeniu naboru – mówi burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek:

– Realizujemy kilka projektów związanych z ekologicznymi rozwiązaniami na terenie gminy – mówi burmistrz Kamyszek:

Dodajmy, że gmina Jasień liczy 17 sołectw.