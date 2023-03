Droga z Cybinki do Kłopotu należy do powiatu słubickiego. To on odpowiedzialny jest za stan tej drogi, a nie jest on najlepszy. Samorząd powiatowy od dawna ma w planach remont trasy, ale brakuje na ten cel pieniędzy.

– Okazało się właśnie, że dostaniemy zastrzyk finansowy, który pozwoli wyremontować drogę, co zapewni mieszkańcom swobodny i bezpieczny dojazd do celu – mówi Wojciech Obremski, rzecznik starostwa powiatowego w Słubicach.

Droga z Kłopotu do Cybinki ma prawie 13 kilometrów i przebiega przez sołectwa Mielesznica, Grzmiąca i Białków.