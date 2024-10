Lubuscy policjanci ustalają okoliczności i szukają sprawców wysadzenia bankomatu w Cybince, w pow. słubickim. Mężczyźni zniszczyli urządzenie, ale nie zdołali zabrać z niego gotówki.

W nocy w mieście było słychać eksplozję. Urządzenie było zlokalizowane w jednym z marketów przy ulicy Krośnieńskiej. O szczegółach mówi Marcin Maludy z lubuskiej policji.

Na miejscu nadal pracują biegli, którzy zabezpieczają ślady i okoliczny monitoring.

W wyniku wybuchu uszkodzone zostało wejście do marketu. Zgodnie z prawem, za kradzież z włamaniem bądź jej usiłowanie, a tak traktowane są tego typu zdarzenia, grozi do 10 lat więzienia. Sprawcy muszą się liczyć również z zarzutem zniszczenia mienia, za co grozi kara do pięciu lat więzienia.