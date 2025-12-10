Cztery inwestycje drogowe w sołectwach chce jeszcze w tym roku zakończyć gmina Cybinka. Dwie już właściwie są gotowe, dwie kolejne jeszcze trwają. Na te prace samorząd otrzymał dofinansowanie.

– I właśnie dlatego zarówno roboty jak i rozliczenia prac chcemy zakończyć jeszcze w tym roku – informuje Agnieszka Nowak z urzędu miejskiego w Cybince.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 mln 270 tys złotych, z czego prawie 2 miliony stanowi dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. W uzupełnieniu dodajmy, że z innego programy zakończono właśnie remont drogi Rąpice – Mielesznica.