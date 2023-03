Gmina Sulechów wydała album „Sulechów 1945-2000. Fotograficzne wspomnienia mieszkańców”. W Bibliotece Publicznej zorganizowano jego uroczystą promocję.

To, co czyni tę publikację wyjątkową, to fakt, iż fotografie w niej zawarte pochodzą głównie z prywatnych zbiorów.

– Spotkanie wzbudziło wśród mieszkańców ogromne zainteresowanie – mówi Teresa Zawalna, dyrektor Biblioteki Publicznej w Sulechowie:

Rozmowy toczyły się w wielopokoleniowym gronie. Starsi goście wspominali, a młodsi z ciekawością poznawali nieznaną, codzienną stronę historii swojego miasta:

Mieszkańcy mogą nadal przynosić fotografie z domowych zborów. Z kolejnych zdjęć powstanie nowa wystawa.

Posłuchaj relacji: