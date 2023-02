Rosyjskie zbrodnie na Ukrainie, to zbrodnie przeciwko ludzkości, winni będą pociągnięci do odpowiedzialności, a sprawiedliwości musi stać się zadość – oświadczyła w sobotę w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa wiceprezydent USA Kamala Harris.

„Jeśli Putin myśli, że może nas przeczekać, to się grubo myli. Czas nie jest po jego stronie”

„Jeśli chodzi o działania Rosji na Ukrainie, to zbadaliśmy dowody, znamy normy prawne i nie ma wątpliwości: są to zbrodnie przeciwko ludzkości. (…) Mówię wszystkim, którzy popełnili te zbrodnie, i ich zwierzchnikom, którzy są współwinni tych zbrodni – zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności”.

W swoim przemówieniu Harris określiła jako „barbarzyńskie i nieludzkie” m.in. zbrodnie popełnione w ukraińskiej Buczy wkrótce po inwazji Rosji w marcu 2022 r., zamach bombowy na szpital położniczy w Mariupolu 9 marca oraz gwałt na czteroletnim dziecku dokonany przez rosyjskiego żołnierza, które to zbrodnie zostały potwierdzone w raporcie ONZ.

„Zgódźmy się wszyscy: w imieniu wszystkich ofiar, zarówno tych znanych, jak i nieznanych, sprawiedliwości musi stać się zadość. (…) Jeśli Putin myśli, że może nas przeczekać, to się grubo myli. Czas nie jest po jego stronie” – podkreśliła Harris.

Jej zdaniem „nie możemy żyć w świecie, w którym państwa nie przestrzegają zasad i norm”.

„Jeśli Putinowi uda się (podbić inny kraj – PAP), może to zachęcić inne kraje autorytarne do zrobienia tego samego. Dlatego Ukraina będzie nadal wspierana przez sojusz transatlantycki” – zaznaczyła.

Harris wyraziła również zaniepokojenie faktem, że Chiny pogłębiły swoje stosunki z Rosją od czasu inwazji Moskwy na Ukrainę, ponieważ „chińskie wsparcie dla Rosji podważy międzynarodowy porządek oparty na zasadach”.

Wiceprezydent USA zapewniła także, że „NATO jest silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej”.