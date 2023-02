Policjanci ze Wschowy zatrzymali po pościgu 21-latka, który próbował uniknąć kontroli drogowej. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary więzienia za oszustwa – poinformował w czwartek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

„21-letni mieszkaniec gminy Szlichtyngowa ma do odsiadki 11 miesięcy. Do tego jechał autem bez uprawnień, a sam pojazd nie miał ważnych badań technicznych. Za samo niezatrzymanie się do kontroli grozi mu od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia”