Na trzy miesiące trafił do aresztu 29-latek podejrzany o usiłowanie dokonania rozboju z użyciem noża. Do przestępstwa doszło w ub. tygodniu w Górzycy, w pow. słubickim – poinformowała we wtorek Agnieszka Kaczmarek z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

„Mężczyzna stanie przed sądem pod zarzutem próby dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. To poważne przestępstwo zagrożone karą nawet do 12 lat więzienia” – dodała policjantka.

Do zdarzenia doszło we wtorek (7 lutego br.) wieczorem, przy jednym z marketów w Górzycy. Sprawca miał grozić nożem nieznajomemu 38-latkowi i żądać od niego pieniędzy. Mimo agresywnego zachowania napastnika, zastraszonemu mężczyźnie udało się uciec i powiadomić policję.

Wezwani funkcjonariusze szybko ustalili dane rozbójnika i po niecałej godzinie od zajścia został on zatrzymany. Mieszkaniec powiatu słubickiego był całkowicie zaskoczony, kiedy kryminalni zapukali do drzwi jego mieszkania.

Po analizie zabranych przez policjantów dowodów, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 29-latka, a sąd do tego wniosku się przychylił.