Policja ustala tożsamość mężczyzny, którego ciało zostało wyłowione z Odry w Słubicach. Słubicka policja prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny.

– Ciało w Odrze w niedzielę (23 czerwca) zauważyły przypadkowe osoby

– powiedziała PAP w poniedziałek st. asp. Ewa Murmyło, rzeczniczka policji w Słubicach. Wezwana na miejsce straż pożarna wyciągnęła ciało na brzeg.

Przy ciele nie zaleziono żadnych dokumentów.

– Nie udało się nam ustalić tożsamości osoby wyciągniętej z Odry

– powiedziała st. asp. Murmyło.

Mężczyzna z wygląd ma ok 40 lat i jest normalnej budowa ciała. Znaki szczególne to zarost. Był ubrany w ciemne jeansy LS.Luwans i szaro-granatową kurtkę marki Columbia oraz ciemny sweter. Na nogach miał sportowe niebiesko–czarne buty Sewen for 7.

Słubicka policja prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, którego ciało wyłowiono z Odry. Informacje można przekazywać w komendzie policji w Słubiach przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, dzwoniąc pod numery telefonów: tel. 47 79 23 211, 47 79 23 212 lub pod numer alarmowy 112.

– Czekamy na każdą informację dotyczący ciała mężczyzny

– powiedziała st. asp. Murmyło.