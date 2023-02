Do połowy roku w Konradowie powstanie wiadukt nad linią kolejową Zielona Góra – Wrocław wraz z drogą dojazdową do obiektu. To wspólna inwestycja spółki PKP, gminy Otyń i nowosolskiego starostwa, której termin zakończenia nie jest zagrożony. – Zadanie poprawi jakość życia mieszkańców gminy Otyń – powiedziała Iwona Brzozowska, nowosolski starosta.

Realizacja inwestycji będzie kosztować około 13,5 miliona złotych.