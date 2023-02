Świebodziński dworzec PKS zmieni swoją siedzibę. Do tej pory był on zaraz obok stacji PKP. Zarówno dworzec PKP jak i PKS nadawały się do remontu i stanowiły anty wizytówkę miasta. Remont budynku dworca PKP już trwa. Dyrekcja PKS chce przenieść do niego swoją siedzibę. Ma to ułatwić życie podróżnym.

– Jesteśmy na etapie podpisywania stosownych umów. – Mówi Artur Kubacki, dyrektor świebodzińskiego PKS.

Dodajmy, że zakończenie prac i przeniesienie siedziby PKS, planowane jest na sierpień.