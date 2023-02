Dwanaścioro dzieci, w wieku od 5 do 12 lat, w tym troje Ukraińców, wyjechało dziś na zimowisko do Sianożętów. Są to uczestnicy świetlicy integracyjno – edykacyjnej, którą w Nowej Soli prowadzi Oddział Rejonowy PCK. Maja i Ania będą nad morzem po raz pierwszy w życiu. Spodziewają się dobrej zabawy.

Środki na organizację zimowiska pochodzą od organizatorów Turnieju Mikołajkowego, jaki przeprowadził Tygodnik „Krąg” i częściowo z budżetu PCK.