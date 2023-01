Zielonogórski Klub Żużlowy zabrał głos po tym jak stracił prawo do używania nazwy „Falubaz”. Póki co wydany został jedynie lakoniczny komunikat.

O sprawie informowaliśmy TUTAJ.

Treść piątkowego komunikatu ZKŻ SSA (źródło: falubaz.com):

Falubaz to historyczna nazwa klubu żużlowego, symbol przywiązania do drużyny dla wielu naszych kibiców. W tej chwili prawnicy ZKŻ SSA dokładnie analizują treść orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy stracić tej nazwy, dlatego cieszy nas fakt, że senator Robert Dowhan, jeden z właścicieli spółki, jest gotowy do rozmów z Falubaz S.A. „Jeżeli będzie trzeba, jestem gotowy do pomocy przy negocjacjach z przedsiębiorstwem, bo uważam, że im też nie zależy, aby sportowy Falubaz przestał istnieć” – zadeklarował.