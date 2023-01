Zielonogórski Klub Żużlowy stracił prawo do używania historycznej nazwy Falubaz. Portale WP Sportowe Fakty oraz dziennik.pl poinformowały, że dzisiaj tj. w środę 25 stycznia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że pełne prawo do tej nazwy ma tylko i wyłącznie zakład produkcyjny Falubaz Polska S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna. Czy to oznacza, że w sezonie 2023 zielonogórska drużyna żużlowa wystąpi pod inną nazwą? Tego na razie nie wiadomo.

Oba podmioty toczyły w tej sprawie spór. Najprościej mówiąc – teraz to w/w firma ma teraz pełne prawo do korzystania z nazwy Falubaz. Klub te prawo stracił i firma Falubaz może mu zabronić dalszego używania tej nazwy. Czy obie strony będą prowadzić w tej sprawie jakiekolwiek rozmowy i negocjacje? Tego póki co też nie wiemy.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej falubaz.com.pl – głównymi obszarami, którymi zajmuje się obecnie Falubaz Polska S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna są: technika środowiska, budowa maszyn oraz obróbka metali. Firma nadal ma swoją siedzibę w Zielonej Górze.

Przypomnijmy historię żużlowego Falubazu. Drużyna żużlowa z Zielonej Góry po raz pierwszy wystąpiła pod nazwą Falubaz w 1973 roku i miało to miejsce do 1990 roku. Historyczna nazwa drużyny została przywrócona w 2009 roku i używana do teraz (w sezonie 2022 zespół rywalizował w I lidze jako Stelmet Falubaz Zielona Góra).

Zielonogórski Klub Żużlowy – na razie pomimo próśb dziennikarzy nie zajął stanowiska w tej sprawie. Próbowaliśmy skontaktować się z p.o. członka zarządu ZKŻ SSA Wojciechem Domagałą oraz przedstawicielami biura prasowego ZKŻ – na razie bezskutecznie.