Począwszy od września tego roku, wszyscy uczniowie IV klas szkół podstawowych otrzymają nieodpłatnie laptopy, które będą służyły im przez kolejne lata edukacji. W tym roku sprzęt trafi do 370 tys. uczniów – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Premier dodawał także, że transformacja cyfrowa polega m.in. na tym, że dzisiaj komputera nie używa się tylko na lekcji informatyki, ale można go używać z dobrym efektem na wszystkich lekcjach.

Program ma być realizowany także w następnych latach.

Nie jest to pierwsze tego typu wsparcie. W ubiegłym roku w komputery wyposażono ok. 218 tys. uczniów z terenów popegeerowskich. Rząd zapowiedział także w tym roku ogłoszenie przetargu na sprzęt komputerowy dla nauczycieli.

Pomysł na wyposażenie uczniów w narzędzia informatyczne nie jest nowy.

– Tak jak każdy polski uczeń ma prawo do ciepłego posiłku, tak powinien mieć też dostęp do komputera, oprogramowania edukacyjnego i internetu. To zrewolucjonizuje polską edukację i wyrówna szanse między dziećmi z rodzin biednych i bogatych – tak mówił w orędziu w maju 2008 roku szef rządu. Był nim wtedy Donald Tusk. Jak wiemy, nic z tych planów przez następne dwie kadencje nie wyszło, choć media wytykały jeszcze w 2011 roku, że Donald Tusk wyposażył w nowe, drogie laptopy nie dzieci, a swoich ministrów.

Dziś pytamy Państwa: Jakie trendy w edukacji będziemy obserwować w najbliższych latach? Czy komputery zastąpią książki, czy będą równoważnym elementem wyposażenia każdego ucznia? Jaka będzie wyglądać szkoła przyszłości? O to dziś pyta Łukasz Brodzik

