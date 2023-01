Sala gimnastyczna przy ulicy Staszica, po byłej szkole, gdzie odbywają się zajęcia wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Soli, według rodziców nie nadaje się do użytku. Taka informacja, że na ścianach jest grzyb, a w obiekcie panuje smród, została przekazana do dyrekcji placówki i mediów, a także do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Nowej Soli. – Przeprowadziliśmy kontrolę sali gimnastycznej, która przez pięć lat nie była używana – powiedziała Anna Rozkwitalska, dyrektor stacji.

Sanepid zalecił dyrekcji szkoły malowanie pomieszczeń i przegląd instalacji wentylacyjnej.