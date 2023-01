💬 Szkołę przyszłości mamy już dziś. W 2022 r. przeznaczyliśmy 1 mld 144 mln zł na #LaboratoriaPrzyszłości w polskich szkołach. Ostatnie 2 lata to ponad 5 mld zł na nowoczesną szkołę. Dbamy o to, by edukacja była na jak najwyższym poziomie – mówił minister @CzarnekP w #KPRM. pic.twitter.com/rfZqa3XpaU

— Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) January 24, 2023