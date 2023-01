Alicja 20 lat temu skończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Przez lata z zaangażowaniem pracowała jako nauczycielka. 10 lat temu dowiedziała się, że jest chora na stwardnienie rozsiane.

Czas się zatrzymał. Choroba zaczęła zamykać Ją we własnym ciele. Brakowało sił na najbardziej podstawowe czynności. Mieszka w domu na pierwszym piętrze, ale wyjście z niego do ludzi jest prawie niemożliwe. Nie chce być ciężarem dla najbliższych, a jedyna osoba, z którą mieszka, to 70-letnia mama, która sama potrzebuje już pomocy.

Przez te lata praktycznie wszystkie dawne przyjaźnie się rozluźniły, każdy poszedł w swoją stronę. Dziś jednak sytuacja Ali zjednoczyła koleżanki ze studiów. Rozsiane po całym świecie postanowiły pomóc. To było ich pierwsze spotkanie po kilkudziesięciu latach.

Alicji można pomóc na stronie:

POMOC