"Nie mierz ludzi swoją miarą". To Pana polityka była nastawiona na reset z Rosją. To Wasz rząd się spotykał z Putinem w Moskwie, @donaldtusk na molo w Sopocie.

Gdzie Pan był, gdy jechaliśmy z J. Kaczyńskim, @MorawieckiM, @P_Fiala, @JJansaSDS do Kijowa w pierwszych dniach wojny? https://t.co/UV1Ndne5Nl pic.twitter.com/CV7iAeUV7d

— Piotr Müller (@PiotrMuller) January 23, 2023