Spektakle teatralne, warsztaty plastyczne zajęcia muzyczne czy muzealne, ma do tego duża dawka emocji sportowych. Gorzów jest przygotowany, by zapewnić dzieciom i młodzieży ciekawe zajęcia przygotowane na czas zimowych ferii. Gorzowski teatr zaprasza na spektakl Tajemniczy Turban i musical Piękna i Bestia. Przez dwa tygodnie zimowego wypoczynku, dzieci w wieku od 5 do 9 roku życia będą mogły uczestniczyć także w bezpłatnych warsztatach „Teatralne A…B…C…” Mówi dyrektor teatru Jan Tomaszewicz:

Do udziału w zajęciach trzeba się zapisać pod numerem 95 728 99 49. Zapisy będą obowiązywać także na zajęcia sportowe na polu golfowym. Mówi Witold Siwko, manager pola golfowego Zawarcie:

Bezpłatne zajęcia dla dzieci proponuje także gorzowska biblioteka. Mówi Klaudia Makasów, kierownik oddziału dziecięcego:

Ofertę bezpłatnych zajęć sportowych przygotował także Ośrodek Sportu i Rekreacji. W programie gry, zabawy i turniej piłki nożnej dla przedszkolaków, a popołudniami halowe zajęcia otwarte dla wszystkich, w tym także dla dorosłych.

Ofertę półkolonii przygotowali także pracownicy Słowianki i gorzowskiego muzeum. W obu przypadkach można liczyć na kilkugodzinne zajęcia z wyżywieniem. Turnusy są dwa. Każdy z nich trwa od poniedziałku do piątku.