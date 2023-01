To była pierwsza w tym roku tego typu akcja. Policyjni lotnicy pomogli w transporcie serca do przeszczepu. Śmigłowiec pokonał trasę z Gorzowa do Wrocławia, gdzie na pomoc i przeszczep czekała 48-letnia pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Śmigłowiec Bell-407GXi przyleciał do Gorzowa z komendy głównej w Warszawie.

– Lot w niedzielę rano o 8.00 trwał niewiele ponad godzinę – poinformował rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

Dla pacjentki to był wyjątkowo szczęśliwy dzień. Oprócz serca, tego dnia, ale kilka godzin później, otrzymała też nową nerkę. Teraz pod okiem lekarzy wraca do zdrowia.

Rzecznik policji mówi, że w ciągu ostatnich dwóch lat policyjni lotnicy wykonali już 24 loty z narządami do przeszczepów. – 22 razy pomagaliśmy medykom ratować ludzkie życie transportując serce, a dwa razy wątrobę – podkreślił policjant.