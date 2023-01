W Klubie Wojskowym 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej trwają zapisy na udział dzieci w zajęciach w okresie ferii zimowych. Placówka przygotowała na czas odpoczynku od nauki wiele atrakcji dla najmłodszych.

Oferta kierowana jest do rodzin w których choć jeden z rodziców służy w jednostce wojskowej, bądź jest jej pracownikiem. – To już ostatni dzwonek na to, aby zapisać swoje pociechy – mówi dyrektorka klubu Tatiana Kardynał – Grzegrzółka:

– Zapraszamy także na darmowe seanse filmowe dla dzieci – podkreśla szefowa placówki:

Organizatorzy przypominają, że ilość miejsc jest ograniczona.