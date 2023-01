Zielonogórzanie pożegnali we wtorek jednego z bardziej znamienitych obywateli miasta. 17 stycznia w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Chynowie spoczęła trumna z ciałem Krzysztofa Donabidowicza. Żegnała go najbliższa rodzina, przyjaciele, przedstawiciele lokalnych władz, ludzie kultury oraz zwykli zielonogórzanie, na życiu których odcisnął piętno.

Uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Donabidowicza rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Św. Urbana I w Zielonej Górze. Mszy przewodniczył bp Tadeusz Lityński, ordynariusz Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej. Wierni zgromadzili się w świątyni już godzinę na czuwaniu modlitewnym. Po zakończeniu mszy św. pogrzebowej nastąpił przejazd pod kościół w Chynowie, skąd wyruszył kondukt do grobowca rodzinnego na miejscowym cmentarzu.

Żałobnicy wspominali zasłużonego mieszkańca miasta, który przez 60 lat na swoich fotografiach uwieczniał istotne momenty z życia Zielonej Góry i najważniejsze chwile prywatnych życiorysów.

Biskup Tadeusz Lityński, ordynariusz Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej zaznaczył, że miał szczęście wielokrotnie spotykać i rozmawiać z Krzysztofem Donabidowiczem. Z jego zakładu fotograficznego korzystał już jako młody chłopak.

„Z jednej strony to bardzo kompetentny fotografik, dający poczucie ważności tym, którym robił zdjęcia, potrafiący wywołać uśmiech na ich twarzach, z drugiej człowiek wielkiej skromności i pokory. Służąc innym miał poczucie pewnej misji. Odbieram Go również jako diecezjanina w pełni zaangażowanego w lokalne życie Kościoła. Wielu podziwiało fakt, iż mimo sędziwego wieku potrafił pomagać innym, co sam odczytywał jako łaskę.”