Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze poszukuje artystów w ramach akcji EKOchoinka.

Jak co roku miejskie drzewko zostało przeznaczone do recyklingu. Z pnia choinki wykonano 12 budek lęgowych, karmniki dla ptaków oraz 47 krążków. Te ostanie zostały przeznaczone dla artystów do wykonania prac z przeznaczeniem na cele charytatywne.

– o szczegółach Bartosz Schaefer: