Żagańskie Starostwo Powiatowe przejęło część kompetencji realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W urzędzie uruchomiono komórkę, która zajmować się będzie sprawami obiektów wpisanych do rejestru budynków zabytkowych.

Urząd przejął niektóre sprawy związane z ochroną takich konstrukcji położonych w granicach administracyjnych powiatu.

– Konserwator zabytków będzie realizował swoje zadania w stosunku do dziewięciu gmin naszego powiatu – mówi starosta Henryk Janowicz:

Powiat żagański ma swojego konserwatora zabytków. Jest osoba która będzie wykonywała zadania konserwatora wojewódzkiego zabytków, razem z nim współpracowała na tym poziomie. Konserwator będzie obejmował teren całego powiatu, będzie wykonywał zadania dla samorządu, jak i podmiotów gospodarczych, osób fizycznych. Skróci to drogę załatwiania spraw. Jest to praca ciężka i nam wszystkim potrzebna.

– Do zadań nowej komórki należy między innymi przyjmowanie zgłoszeń dotyczących uszkodzenia, bądź zniszczenia zabytku oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością prowadzonych badań i prac konserwatorskich – zaznacza starosta żagański:

Uznaliśmy, że będziemy wspierać panią konserwator i wojewodę, żeby ułatwić dostęp mieszkańców do ścieżki szybkiego załatwiania. Po pierwsze: musimy dbać o zabytki, po drugie: musimy dbać o historię, a po trzecie, co jest najważniejsze, to co się dzisiaj dzieje ma pozwolić rozwijać się nie niszcząc tej historii, tej kultury i naszego dziedzictwa. To jest bardzo ważne i można te rzeczy pogodzić wykorzystując specjalistów. Takim specjalistą jest na powiatowy konserwator zabytków, który ma własną stworzoną komórkę, ma też inspektora.