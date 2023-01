Miesięcznik „Perspektywy” ogłosił doroczny ranking najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce.

W tym roku największy sukces w tym rankingu odniosła zielonogórska Budowlanka, która znalazła się w pierwszej dziesiątce najlepszych techników w kraju. W tym zestawieniu szkoła zajęła miejsce ósme, wygrywając też dodatkowo ranking najlepszych techników w województwie.

– To dla nas ogromny sukces i potwierdzenie, że to co robimy, robimy bardzo dobrze – mówi Małgorzata Ragiel, dyrektorka zielonogórskiej Budowlanki:

Za najlepszą szkołę w województwie lubuskim miesięcznik „Perspektywy” uznał z kolei I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze, które wygrało także lubuski ranking liceów.

Z takiego wyniku cieszy się dyrektorka szkoły – Ewa Habich:

Dodajmy, że przygotowując ranking szkół podstawowych miesięcznik „Perspektywy” brał pod uwagę m.in. sukcesy szkół w olimpiadach, wyniki matur oraz egzaminów zawodowych.

W tym roku zwyciężyły dwie szkoły z Warszawy – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica i Technikum Mechatroniczne nr 1.

Uroczyste podsumowanie 25. edycji rankingu odbyło się w Warszawie, a szczegółowe wyniki można znaleźć na stronie internetowej „perspektyw”.