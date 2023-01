Na antenie Polskiego Radia 24 Marek Ast podkreślił, że proponowana nowelizacja spełnia wymogi stawiane przez Komisję Europejską. Dlatego ewentualny brak poparcia dla noweli ze strony partii opozycyjnych będzie można uznać za działanie na szkodę Polski.

To już by musiało oznaczać, że opozycji zależy na tym, aby środki z Krajowego Planu Odbudowy nie zostały uruchomione przed wyborami. To by pokazywało, że całe to zamieszanie nie miało merytorycznych podstaw”