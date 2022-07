Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin powiedział, że Komisja Europejska nie może zmuszać państw członkowskich do dzielenia się gazem ziemnym. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że nic nie stoi na przeszkodzie, by kraje mające nadwyżki gazu ziemnego sprzedawały je tym, którym grozi niedobór tego surowca.

Wiceminister Jarosław Sellin dodał, że obowiązująca unijna zasada solidarności nie może karać krajów, które prowadzą rozsądną politykę energetyczną.

„Nie można uruchamiać mechanizmów, żeby kraje, które prowadziły rozsądną politykę były za to karane, a kraje, które prowadziły nierozsądną były nagradzane. Jak jakiś kraj będzie miał nadwyżki, którymi się chętnie podzieli, to proszę bardzo, ale zmuszanie do tego, żeby oddać komuś i odebrać własnym obywatelom, to już nie”