Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski wyraził nadzieję, że sejmowa komisja ponownie rozpatrzy projekt dotyczący powołania komisji weryfikacyjnej do spraw zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022.

Wczoraj Komisja Administracji zarekomendowała Sejmowi odrzucenie projektu ustawy w tej sprawie.

Krzysztof Sobolewski podkreślił na antenie Polskiego Radia 24 wagę tego projektu oraz zadań stawianych przed komisją weryfikacyjną. Wyraził również nadzieję, że projekt zyska akceptację prezydenta Andrzeja Dudy.

„Ta komisja ma być komisją weryfikacyjną do spraw wyjaśnienia tego wszystkiego, co działo się wokół polskiej polityki związanej z bezpieczeństwem energetycznym w latach 2007-2022. A co się działo wokół tej polityki, to skutki odczuwamy do dziś”