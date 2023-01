W ocenie autora filmu, dokument przedstawia fakty i archiwalne wypowiedzi Tuska z czasu, gdy jako premier odpowiadał za politykę zagraniczną.

Zdaniem prawników reprezentujących Donalda Tuska, w filmie zawarta jest sugestia, że jego rząd podejmował „decyzje polityczne i gospodarcze korzystne dla Rosji, co stawiane było w opozycji do Lecha Kaczyńskiego, który trafnie rozpoznał agresywną politykę Kremla”, co ma stanowić „zupełnie nieuprawnioną z perspektywy faktów narrację”. W swoim pozwie Donald Tusk żąda przeprosin i zakazu dalszego rozpowszechniania filmu.

Po pozwie wobec Telewizji Polskiej wzrosło zainteresowanie dokumentem. Film „Nasz człowiek w Warszawie” przekroczył już liczbę miliona wyświetleń w serwisie YouTube. Materiał dostępny jest także na portalu tvp.info. We wtorek TVP opublikowała wersję dokumentu z angielskimi napisami. Został on także wyemitowany w Telewizji Republika i zamieszczony na kanale YouTube tej stacji.

Z uwagi na bezprecedensowy charakter sprawy oraz jej wagę w kontekście niedawnych i najnowszych poczynań Federacji Rosyjskiej, zamieszczamy link do filmu i zachęcamy do jego obejrzenia w celu wyrobienia przez naszych odbiorców własnego poglądu w tej sprawie.