To już ostatnia w tym roku odsłona programu Zaloguj się do lasu. Tym razem porozmawiamy o działaniach proekologicznych prowadzonych przez Lasy Państwowe w regionie. Dowiemy się co można zrobić z choinką po świętach, tak aby jej nie zmarnować.

„Zaloguj się do lasu” to cykl audycji oraz konkurs organizowany wspólnie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Polskie Radio Zachód. Emisja w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 17:15.

Audycja poświęcona jest pracy leśników. Przedstawiamy w niej także jak lasy na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze zmieniały się w ostatnich latach.