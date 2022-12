Na wyposażenie Sił Zbrojnych RP zostały przekazane kolejne dwa zestawy przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego Pilica – poinformował wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w mediach społecznościowych.

„Konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie. Na wyposażenie Sił Zbrojnych RP zostały przekazane kolejne dwa zestawy przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego PILICA” – napisał w czwartek Błaszczak na Twitterze.

Pilica to przeciwlotniczy system bardzo krótkiego zasięgu – jego zadaniem jest zwalczanie m.in. dronów, śmigłowców, samolotów czy pocisków manewrujących na dystansie do 5 km; służy do ochrony np. lotnisk. Pierwszy seryjny zestaw tego typu przekazano do służby w marcu, wcześniej, od 2020, w użyciu były zestawy prototypowe.

Uzbrojenie zestawu stanowi podwójne działko 23mm oraz pociski rakietowe Grom/Piorun. Jak zapowiadała w lipcu Agencja Uzbrojenia, zdolności Pilicy mają zostać zwiększone przez wyposażenie jej w brytyjskie pociski CAMM – tzw. Pilica 2+.