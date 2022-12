To pierwsza taka figurka w mieście… W Sulechowie przy ulicy Okrężnej odkryto dziś Suleszka! Jest to 60centmetrowa rzeźba prezentująca potomka legendarnego Sulecha, od dziś to kolejny ważny punkt na turystycznej mapie miasta.

Jak mówi burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, da on początek turystycznemu szlakowi suleszków, które będą powstawały na wzór bachusików a Zielonej Góry:

Autorem pierwszego Suleszka jest zielonogórski artysta Artur Wochniak. Mężczyzna podkreśla, że w procesie twórczym skupił się na historii i legendach Sulechowa;

Fundatorem figurki w Sulechowie jest Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka lokalnej firmy. Kobieta podkreśla, że chętnie wspiera takie inicjatywy:

Z Suleszka cieszą się mieszkańcy, którzy podkreślają, że figurka doskonale uzupełnia legendę o Sulechu:

Przypomnijmy, że w Sulechowie w przyszłości ma pojawić się więcej tego typu figurek. Miasto planuje stworzyć Szlak Suleszka.