Lasy Państwowe wspólnie z Narodowym Centrum Krwi przygotowały akcję promującą ideę honorowego krwiodawstwa. Osoby, które 14 grudnia oddadzą krew, otrzymają choinkę. Akcja odbędzie się w blisko 80 punktach w całej Polsce.

O akcji poinformowano we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie.

„Lasy Państwowe wspólnie z Narodowym Centrum Krwiodawstwa przygotowały kolejną edycję akcji +Choinka dla życia+, promującą ideę krwiodawstwa w Polsce” – mówił wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

„W tym szczególnym czasie adwentu i okresie Bożego Narodzenia warto, żebyśmy umieli się dzielić życiem, nadzieją. Dlatego zachęcamy wszystkich, by wzięli udział w tej akcji i zgłosili się do punktów krwiodawstwa. W zamian za krew można otrzymać choinkę, która jest nieodzownym elementem świąt Bożego Narodzenia w Polsce” – dodał.

Także wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zachęcał do honorowego dawstwa krwi i udziału w akcji. „Krew jest darem, który może przekazać człowiek dla człowieka. Wszyscy doskonale wiemy, że krwi nie można wyprodukować, nie można jej kupić” – akcentował wiceszef MZ.

Wiceminister przypominał, że krew jest potrzebna nie tylko w czasie zabiegów operacyjnych, po wypadkach, w chorobach onkologicznych. Dziękował za akcję, „wpisującą się w okres świąteczny, gdy wszyscy chcą być razem z rodziną, cieszą się wspólnym czasem”. Podziękowania skierował też dla krwiodawców, za ich szczególne poświęcenie.

„Zachęcam osoby, które jeszcze nie oddawały krwi, aby to zrobić. Można dzięki temu uratować wiele osób” – podkreślił. „Jutro będzie ten dzień, kiedy osoby, które oddadzą krew, otrzymają choinkę” – podał.

Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzata Lorek akcentowała, że krwiodawcy są aktywni cały rok, oddając krew, nie czekając na prezenty i upominki, wiedząc, że krew ratuje życie i zdrowie.

Krwiodawstwo – jak podkreślała – to piękna misja. „Dziś możemy być dawcą, a jutro ktoś z nas lub z naszych bliskich może być biorcą” – zaznaczyła.

„Chcemy podziękować krwiodawcom za to, że są z nami zawsze, są w ciągu całego roku, nie przychodzą tylko po to, by otrzymać choinkę, ale po to, by ratować innym zdrowie i życie. Wszystkim dawcom życzymy spokojnych i szczęśliwych świąt, a choinka niech będzie symbolem podziękowań od tych wszystkich, którym krew uratowała życie” – dodała.

Miejsca, gdzie można odebrać choinkę, można sprawdzić pod adresem https://choinkadlazycia.pl/.

Dawcą mogą być osoby między 18. a 65. rokiem życia. Szczegółowy wywiad przed pobraniem krwi wyklucza osoby, które nie mogą jej oddawać. Krew można oddawać w dowolnym centrum, w oddziale terenowym lub podczas mobilnej akcji pobierania krwi, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Od jednej osoby jednorazowo pobiera się 450 ml pełnej krwi, co trwa zwykle od pięciu do ośmiu minut. Należy do tego jednak doliczyć czas konieczny do wypełnienia ankiety, rejestrację, badanie i wywiad lekarski. Całość trwa zwykle ok. 40-60 minut. Krew jest badana po oddaniu, m.in. pod kątem stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, ewentualnego zakażenia wirusem HIV czy zapalenia wątroby typu B i C. Określana jest również grupa krwi.

Krew i jej składniki podawane są głównie osobom, u których występują braki krwi i jej składników. Mogą być one spowodowane np. wypadkiem, zabiegiem operacyjnym, zaburzeniami krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także występować u pacjentów z chorobami rozrostowymi i nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u pacjentów wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych.