Sto świątecznych paczek trafi do potrzebujących mieszkańców Nowej Soli. Będą to przede wszystkim podopieczni PCK, ale także emerytowani nauczyciele. W Szkole Podstawowej nr 8 w Nowej Soli trwa coroczna zbiórka produktów i działania mające na celu zgromadzenie środków na ich zakup. – Naszych rodziców i uczniów nie potrzeba namawiać do włączenia się w akcję „Szkolna Paczka” – powiedział Bogdan Mikulski, dyrektor placówki.

W ubiegłym roku Szkoła Podstawowa nr 8 w Nowej Soli przekazała sto paczek świątecznych parafii św. Józefa Rzemieślnika.