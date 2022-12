To już pewne – wkrótce na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach rozpocznie się budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego, wyposażonego w dwie bieżnie, trybuny, skocznię do skoku w dal i wzwyż oraz rzutnię do pchnięcia kulą. – Tuż obok powstanie boisko rekreacyjne, a nieopodal Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego integracyjny plac zabaw, dla wychowanków szkoły oraz pobliskiej „Naszej Chaty” – informuje Wojciech Obremski, rzecznik starostwa powiatowego w Słubicach.

Prace rozpoczną się już na wiosnę, zaś całość ma być gotowa po wakacjach.