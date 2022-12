Palestyńskie Betlejem rozpoczęło przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Wieczorem w centralnym punkcie miasta, czyli na Placu Żłóbka, uroczyście zapalono lampki na ogromnej choince. Ceremonię obserwowały tysiące osób.

Choć do Bożego Narodzenia pozostały jeszcze trzy tygodnie, to Betlejem już świętuje. To będą bowiem pierwsze po pandemii Święta, kiedy do miasta przyjadą turyści. „Już od marca przyjeżdża sporo turystów, liczmy, że do końca roku będzie ich bardzo dużo“ – mówi palestyńska minister turystyki Rula Maya.

Świąteczne dekoracje są już w całym mieście, a w licznych sklepach z pamiątkami znów widać obcokrajowców. Grupy pielgrzymkowe są też widoczne w Bazylice Narodzenia, czyli najważniejszym kościele w Betlejem. Mieszkańcy, których większość pracuje w turystyce, liczą, że dzięki gościom z zagranicy uda im się wyjść na prostą po tym, jak pandemia spowodowała, że wielu z nich straciło źródła dochodu.

Źródło: PAP/IAR/mpo