Od wczoraj dzieci z gminy Dąbie odwiedza święty Mikołaj. Rozdaje prezenty i sprawdza, czy dzieci grzecznie się sprawują. To nowa forma, zapoczątkowana w czasie pandemii. – Wcześniej dzieci przychodziły do Mikołaja, a teraz on odwiedza dzieci – informuje Marcin Reczuch, wójt gminy Dąbie.

Wójt powiedział Radiu Zachód, że wie, co znajduje się w paczkach dla dzieci, ale aby nie psuć zabawy, tę wiedzę zachował dla siebie.