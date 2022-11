Do tej pory 300 zł na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start” otrzymało w woj. lubuskim ponad 124 tys. dzieci. Czas na złożenie wniosku minie 30 listopada br. Można go złożyć mobilnie – poinformowała rzeczniczka lubuskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Agata Muchowska.

„Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o to wsparcie, powinny się pospieszyć, gdyż mają na to czas do końca listopada. Potem nie będzie już takiej możliwości. Teraz mogą to zrobić jeszcze łatwiej – przez aplikację mobliną mZUS, którą można zainstalować na smartfonie” – powiedziała rzeczniczka.

Do wypełnienia wniosku niezbędny jest dowód osobisty, numer rachunku bankowego, na który zostaną wypłacone pieniądze, adres e-mailowy, a także orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko takie ma. Konieczny jest również PESEL dziecka oraz nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza.

Aplikację mobilną mZUS można bezpłatnie pobrać ze sklepów Google Play i App Store i połączyć ją ze swoim profilem PUE. Wniosek można złożyć także elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), portal Emp@tia bądź przez bankowość elektroniczną.

„Świadczenie wypłacane jest na rachunek bankowy podany we wniosku. Pieniądze powinny trafić na niego w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. W naszym regionie łączna suma wypłaconych w tym roku wyprawek przekroczyła 36 mln zł” – dodała Muchowska.