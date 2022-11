Fura Zdrowia to projekt mobilnego gabinetu. Jeżdżąc po Polsce umożliwia badania profilaktyczne w kierunku nowotworów skóry.

„Idea polega na edukowaniu i badaniu jak największej liczby Polek i Polaków pod kątem nowotworów skóry” – powiedział PAP.pl koordynator projektu Fura Zdrowia Paweł Puzyna ze Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma.

W ramach projektu przebadano ponad 2,5 tys. osób. „W około 10 proc. z nich znaleźliśmy znamię do wycięcia i skierowaliśmy do specjalistów” – podkreślił.

„Na badanie znamion zdecydowałem się, ponieważ nie wymagało to ode mnie żadnych większych przygotowań typu dzwonienie do rejestracji, dowiadywanie się o termin. Tutaj wszystko jest szybko, bez kolejki i bez zapisów” – powiedział Piotr, jeden z pacjentów mobilnego gabinetu lekarskiego.

Jego zdaniem coraz częściej jesteśmy informowani o tym, że jednym z groźnych nowotworów skóry jest czerniak.

„Wymusza to niejako na nas potrzebę sprawdzenia, czy zmiany, które się pojawiają na skórze po lecie lub są z nami już jakiś czas, to jest początek choroby czy może jednak zmiana zaawansowana. Zawsze lepiej się przebadać i uspokoić” – stwierdził.

Według Puzyny badania profilaktycznie w kierunku nowotworów skóry powinno się wykonywać raz do roku.

„Jeżeli nas coś niepokoi, to jest taka zasada jak ABCDE czerniaka. A jak asymetria, B jak brzeg, C jak colour, czyli z angielskiego kolor, D jak duży rozmiar i E jak ewolucja. Na te zasady powinniśmy zwrócić uwagę, obserwując sami naszą skórę” – wyjaśnił.

Pacjent Piotr podkreślił, że badanie było szybkie, bezbolesne i nie wymagało przygotowań.

„Pani doktor lupką przechodziła od znamiona do znamiona i mówiła, czy jest w porządku, czy nie. Jak przeszła wszystkie, to byłem zadowolony, że wynik jest negatywny” – powiedział. „Podczas badania dowiedziałem się, że czerniak może być nie tylko koloru jak wskazuje nazwa, ale może być tak zwany niebieski. Jeżeli mamy taką możliwość, to należy przebadać się i wyjść ze świadomością, że się jest zdrowym” – ocenił.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma we wtorek zaprezentowało raport z badania „Dlaczego się nie badamy? Profilaktyka nowotworowa Polek i Polaków”. Wynika z niego, że 64 proc. badanych Polaków nie wykonuje regularnych badań profilaktycznych w kierunku chorób nowotworowych. Badanie zostało przeprowadzone wśród 1021 osób w maju 2022 r. metodą wywiadów online (CAWI) w panelu internetowym.

„39 proc. badanych nie wie, że w Polsce dostępne są bezpłatne, finansowane przez NFZ badania profilaktyczne wykrywające nowotwór na wczesnym etapie. A takie badanie jest szybkie, bezbolesne i trwa około 5 minut” – wyjaśnił Puzyna.

Dodał, że jeżeli podczas badania lekarz znajdzie niepokojącą zmianę, to pacjent otrzymuje skierowanie, z którym należy udać się do lekarza rodzinnego.

„Profilaktyka to jedna z najskuteczniejszych metod przeciwdziałania chorobom nowotworowym” – podsumował Puzyna.