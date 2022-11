Trwa przebudowa drogi powiatowej łączącej Żagań ze Świętoszowem. Jednym z etapów jest przebudowa mostów przy ulicy Żelaznej. Wykonawca już przygotowuje teren pod zadanie.

Przypomnijmy, rozpoczęły się prace na drodze 1064 od ulicy Żelaznej do Trzebowa, Rudawicy do granic województwa. Obejmują ona również konstrukcje mostowe. – To bardzo ważna część prac, gdzie wszystko musi być skoordynowane – mówi starosta Henryk Janowicz:

– Musimy się liczyć z tym, że wystąpią utrudnienia w ruchu. Będziemy chcieli się uporać z tym etapem jak najszybciej – podkreśla Henryk Janowicz:

Dodajmy, że trzeci etap robót, to przebudowa dwóch mostów nad Kwisą.